Центр Гамалеи приступил к созданию препарата с антителами к COVID

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи надеется через год зарегистрировать создаваемый препарат с моноклональными антителами к коронавирусу, заявил глава центра Александр Гинцбург.

"Блестяще можем создавать эти (моноклональные) антитела, девять месяцев уговариваем Минздрав немного дать денег. Две или три недели тому назад, когда Трамп выздоровел, начали давать деньги", - сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба в среду.

Он надеется, что "сам препарат будет сделан в течение 3-4 месяцев, потом потребуются клинические испытания, на них потребуется 7-8 месяцев, надеюсь, в течение года с небольшим препарат будет зарегистрирован".

Гинцбург отметил, что препарат "будет существовать и до клинических испытаний, не миллионы, десятки тысяч, но от силы сотни доз, но уже будет легче, спокойнее существовать".

По его словам, центр уже создавал такой препарат для лечения вируса Эболы. "Умеем делать такие препараты, которые могут спасать людей целенаправленно", - отметил ученый.

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