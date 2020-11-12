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Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен

Пашинян заявил, что в подписанном соглашении вопрос Карабаха не решен
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Reuters

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Трехстороннее соглашение по Карабаху, подписанное с президентами Азербайджана и России, о прекращении карабахской войны и сдаче территорий, не предполагает решение карабахского вопроса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предполагается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха, как был нерешенным, так и остается нерешенным, и еще предстоит работа", - сказал Пашинян в своем обращении к народу.

Он признал, что трехстороннее заявление является невыгодным для Армении. "Я знаю, что соглашение по Карабаху привело к общественному недовольству. Но почему был подписан этот невыгодный для Армении документ? Это произошло после того, как Минобороны Генштаба ВС докладывали, что надо срочно остановить войну, а президент Арцаха говорил, что в течение часов мы можем потерять Степанакерт", - сказал Пашинян.

По его словам, после потери городов Гадрута и Шуши была неминуемой. "А потеря Степанакерта означало бы потерю Аскерана, Мартакерта, поскольку эти города с начала войны были тылом для нас. После потери этих городов все оборонительные линии оказались бы в окружении противника, что означало бы, что более 20 тыс. военнослужащих оказались в окружении, под угрозой смерти или плена", - сказал Пашинян.

Он заявил о возможности разблокирования региональных транспортных коридоров на фоне подписанного им с президентами Азербайджана и России соглашения по Карабаху.

"Разговоры о сдаче Мегри (город на юге Армении, на границе с Ираном - ИФ) не имеют ничего общего с действительностью. Речь идет о разблокировании региональных транспортных коридоров, в том числе из Нахичевана в Азербайджан", - сказал Пашинян.

По его словам, это значит, что должны быть разблокированы транспортные пути из Еревана через Нахичеван в Сюникскую областью на юге Армении, в том числе железнодорожное сообщение Армении с Ираном. "Это может иметь значительное влияние на дальнейшее экономическое развитие Армении", - отметил Пашинян.

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Международное признание Нагорного Карабаха и определение его статуса являются приоритетом для Армении, заявил Пашинян. По его словам, российские миротворцы в Карабахе обеспечивают безопасную и беспрепятственную связь Армении и Нагорного Карабаха через Лачинский коридор, "в том числе и на участке Шуши".

Премьер призвал соотечественников сплотиться вокруг власти и не участвовать в акциях оппозиции.

Минобороны Азербайджана утром 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

9 ноября пресс-секретарь президента НКРсообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над одним из ключевых в Нагорном Карабахе городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице - Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно этому заявлению, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, будут развернуты российские миротворцы.

Пашинян назвал текст этого болезненным для Армении.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 12 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Никол Пашинян Армения

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