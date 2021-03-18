В Госдуме заявили, что РФ учла неудачу с Telegram и теперь сможет заблокировать Twitter

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что сейчас российские власти способны эффективно заблокировать Twitter - в том числе с учетом неудачного опыта с мессенджером Telegram, когда пользователи массово обходили блокировку через VPN.

"В истории с "Твиттером" опыт "Телеграма" - печальный, конечно же, - будет учтен. И история с "Телеграм 2.0", которой нас сегодня пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN - это, конечно же, некое лукавство. За время, прошедшее с истории с "Телеграмом", многое изменилось", - сказал Хинштейн в интервью "Парламентской газете" в четверг.

По его словам, в частности, заработал так называемый "закон о суверенном Рунете", который сделал российский сегмент глобальной сети независимым от внешних факторов.

"Сегодня у государства достаточно механизмов влиять техническими способами. VPN - сегодня точно так же доступ к ним может быть ограничен", - сказал депутат. Он добавил, что, если начнется "цепная реакция", и пользователи массово попытаются обойти обсуждаемую блокировку Twitter с помощью VPN-сервисов, дальше начнутся блокировки доступа уже к ним.

"У меня нет оснований не доверять руководителям самого высокого уровня, специалистам, которые заверяют нас в том, что эта проблема техническими средствами сегодня решается", - отметил Хинштейн.

Претензии Роскомнадзора

Ранее Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой без суда через месяц, если сервис микроблогов не примет конкретных мер по удалению запрещенного в РФ контента.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter в связи с тем, что на платформе не были удалены материалы с запрещенной в стране информацией. Ограничения коснулись загрузки видео и фотографий, при этом речь идет о замедлении 100% мобильного трафика и 50% - фиксированного.

Попытка заблокировать Telegram

Мессенджер Telegram блокировался в России по решению суда от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей, однако, несмотря на усилия по блокировке, россияне продолжали пользоваться мессенджером.

Летом 2020 года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой разблокирует доступ к Telegram, так как позитивно оценивает готовность основателя мессенджера Пава Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. В ноябре прошлого года Роскомнадзор завел официальный канал в мессенджере Telegram, который до этого в течение двух лет пытался заблокировать.