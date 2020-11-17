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COVID-19 затронул 130 депутатов Госдумы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время 28 депутатов лечатся от коронавируса в больницах, всего 130 парламентариев больны или переболели COVID-19.

"У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице", - сказал Володин на заседании нижней палаты во вторник.

Ранее председатель Госдумы сообщал о 117 депутатах, лечащихся от коронавируса или переболевших им.

В соответствии с Конституцией Госдума состоит из 450 депутатов.

Хроника 09 января – 17 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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