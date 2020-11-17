Экс-декана юрфака РАНХиГС Цыпляева прочат в главы горизбиркома Петербурга

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ЦИК РФ рассматривает кандидатуру бывшего декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева на должность члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии посте отставки председателя Виктора Миненко.

Информацию о своем выдвижении Цыпляев подтвердил "Интерфаксу" во вторник.

"Организация "Наблюдатели Петербурга" любезно, если не сказать настойчиво, предлагает мою кандидатуру в качестве члена городской избирательной комиссии – в третий раз. Бог троицу любит. Я дал согласие, и считаю, что даже участие (в выборах члена комиссии - ИФ) – это гражданский долг", - сказал он.

Альтернативным кандидатом станет глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга Наталья Чечина.

"Есть и третий вариант – Центральная избирательная комиссия скажет, что никто не подходит. Но это было бы своеобразно – столько обсуждать необходимость смены руководства городской избирательной комиссии и находиться без какого-то кандидата. Посмотрим", - добавил Цыпляев.

Цыпляев – бывший декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, президент фонда "Республика", член Комитета гражданских инициатив.

12 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов удовлетворил заявление об отставке главы городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Обязанности председателя временно возложены на заместителя главы Аллу Егорову.

Ранее Миненко подвергался жесткой критике со стороны председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.