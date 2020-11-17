Президент РФ констатировал стабилизацию обстановки в Карабахе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние договоренности президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по Карабаху создали условия для долгосрочного урегулирования в регионе на справедливой основе в интересах Баку и Еревана, обстановка там стабилизировалась, заявил лидер российского государства Владимир Путин.

"Важно, что договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизировалась. Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - сказал Путин, выступая во вторник на саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Он напомнил, что российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы остановить боевые действия между двумя дружественными РФ государствами, и трехстороннее заявление о "полном прекращении огня и развертывании в Карабахе российского миротворческого контингента" было подписано 9 ноября при посредничестве Москвы.

Урегулирование ситуации в Карабахе

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В регионе разворачивается российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.