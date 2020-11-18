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Совет Федерации дал согласие на использование российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Совет Федерации дал согласие на использование российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации дал согласие президенту на размещение контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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Такое решение принято на заседании верхней палаты в среду.

В соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи 10 ноября по московскому времени установлен режим прекращения огня. Для контроля за соблюдением этих договоренностей на территорию Нагорного Карабаха было решено ввести 1960 российских миротворцев.

Согласно указу президента РФ "O мерах по поддержанию мира в Hагорном Карабахе", российские миротворцы в Нагорном Карабахе должны сменяться не реже, чем дважды в год.

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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