Арестованный мэр Томска Кляйн поздравил горожан из СИЗО

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, из СИЗО, через адвокатов поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Защита опубликовала его заявление в телеграм-канале.

"Уходящий год принес тяжелые испытания, но я надеюсь, что 2021 год принесет всем нам возвращение к нормальной жизни и созидательному труду", - заявил мэр и поблагодарил земляков за поддержку, которая придает ему сил.

Кляйн пожелал всем объединиться "в своих главных чувствах - в любви к детям, родителям, близким, к своему дому и городу", а также пожелал всем крепкого здоровья, удачи и праздничного настроения.

Кляйн был задержан и арестован 14 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр незаконно добился внесения в геоинформационную систему "ГеоКад" данных о о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны. Это помешало местному предпринимателю построить на соседнем участке многоквартирные дома.

В декабре СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении Кляйна второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

Мэр вину не признает. С 18 ноября он временно отстранен от должности до завершения следствия.

23 ноября жена мэра, гендиректор "Томского пива" Галина Кляйн стала фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она травмировала сотрудника правоохранительных органов при обыске. Расследование ее дела уже завершилось, суд еще не состоялся.