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Арестованный мэр Томска Кляйн поздравил горожан из СИЗО

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, из СИЗО, через адвокатов поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Защита опубликовала его заявление в телеграм-канале.

"Уходящий год принес тяжелые испытания, но я надеюсь, что 2021 год принесет всем нам возвращение к нормальной жизни и созидательному труду", - заявил мэр и поблагодарил земляков за поддержку, которая придает ему сил.

Кляйн пожелал всем объединиться "в своих главных чувствах - в любви к детям, родителям, близким, к своему дому и городу", а также пожелал всем крепкого здоровья, удачи и праздничного настроения.

Кляйн был задержан и арестован 14 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр незаконно добился внесения в геоинформационную систему "ГеоКад" данных о о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны. Это помешало местному предпринимателю построить на соседнем участке многоквартирные дома.

В декабре СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении Кляйна второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

Мэр вину не признает. С 18 ноября он временно отстранен от должности до завершения следствия.

23 ноября жена мэра, гендиректор "Томского пива" Галина Кляйн стала фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она травмировала сотрудника правоохранительных органов при обыске. Расследование ее дела уже завершилось, суд еще не состоялся.

Иван Кляйн Томск Томская область Томское пиво Галина Кляйн СКР

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