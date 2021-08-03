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Губернатор Иркутской области Кобзев привился от COVID-19

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, ранее переболевший COVID-19, привился от коронавируса.

"Поставил первый компонент вакцины "Спутник V", - написал губернатор в инстраграме.

Прививку, по словам Кобзева, он сделал в иркутском "Сибэкспоцентре", который недавно переоборудовали для вакцинации населения.

"Надеюсь, что к 1 сентября все педагоги и воспитатели Приангарья вакцинируются", - отметил Кобзев, напомнив о скором начале нового учебного года.

Осенью 2020 года Кобзев заразился коронавирусом и был госпитализирован. Позднее губернатор рассказал, что во время болезни у него было состояние средней степени тяжести и что после выздоровления у него появились антитела к коронавирусу.

Хроника 09 января 2020 года – 03 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Иркутская область Игорь Кобзев Коронавирус

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