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Предполагаемый похититель ребенка арестован во Владимирской области

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Камешковский районный суд во Владимирской области в субботу отравил под арест до 19 января мужчину, подозреваемого в похищении первоклассника, сообщили "Интерфаксу" в секретариате суда.

Ранее сообщалось, что 28 сентября семилетний мальчик, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился. В поисках принимали участие сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры, однако поначалу они оказались безрезультатными.

По подозрению в похищении ребенка был задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В ночь на 20 ноября в его частном доме нашли пропавшего мальчика, которого вскоре передали родителям.

Следствие считает, что похититель готовился к преступлению заранее: летом он купил автомобиль и дом с подвалом на окраине деревни во Владимирской области.

Владимирская область

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