Суд назвал дату оглашения приговора экс-главе Серпуховского района

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Подольский городской суд Московской области 21 декабря огласит приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну по делу о коррупции, сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия Шестун.

Как сообщалось, в ходе прений сторон в пятницу гособвинение попросило приговорить Шестуна к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 50 миллионов рублей.

Адвокаты попросили суд оправдать Шестуна, потому что "доказательная база не имеет под собой основы". Они утверждают, что обвинения выстроены на измышлениях и мнении свидетелей, устных обвинениях, не подкрепленных реальными уликами". При этом свидетели давали показания "под давлением" и многие из них признались об этом во время процесса.

Бывший глава Серпуховского района был арестован летом 2018 года. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании. Это причинило бюджету ущерб более чем в 64,5 миллиона рублей. Обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет – с 2012 по 2018 годы – передала Шестуну взятку на общую сумму почти в 10 миллионов рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.