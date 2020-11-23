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Что произошло за день: понедельник, 23 ноября

Арест дагестанского полковника, дело против жены мэра Томска и оптимизация институтов развития

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дагестанский полковник арестован по делу о теракте в московском метро в 2010 году. По данным следствия, Гази Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений запрещенного "Имарат Кавказа" и привез одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра, откуда она поехала в Москву совершать теракт.

- Российский миротворец ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе. Угрозы его жизни нет. Погиб азербайджанский военный, четверо сотрудников МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики ранены. Взрыв произошел во время работы поиска тел погибших.

- В России за сутки выявлено более 25 тыс. случаев заражения COVID-19. В стране установлен очередной антирекорд заболеваемости. В Москве за сутки выявили 6866 новых случаев коронавируса, власти столицы пока не планируют вводить пропускной режим и заявляют, что ситуация сглаживается. Новые ограничения на федеральном уровне также не обсуждаются.

- Жену арестованного мэра Томска заподозрили в насилии против полицейского. Галина Кляйн оказывала активное сопротивление при обыске в рамках расследования дела ее мужа. По данным источника, несмотря на уголовное дело против нее, женщина находится на свободе.

- Михаил Мишустин анонсировал реформу институтов развития. Так МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены. РВК передается в управление РФПИ. ГТЛК и ВЭБ-лизинг будут объединены. "Роснано", "Сколково", ФРП переходят под управление ВЭБ. "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", "Росавтодор" будут сохранены. Перспективы нового назначения главы "Роснано" Чубайса в Кремле не комментируют.

- Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии. Виктору Зимину было 58 лет. С 2019 года он занимал пост заместителя генерального директора РЖД.

- Лидером по социальному благополучию в РФ оказался ЯНАО. Согласно рейтингу ФоРГО, в ЯНАО среднемесячная зарплата составляет 100 890 рублей при потребительской корзине 19 667 рублей 30 копеек. В Москве средний уровень зарплаты оценен в 90 304 рубля, стоимость потребительской корзины - в 23 693 рубля 80 копеек.

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