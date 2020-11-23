Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:11Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

В правительстве заверили, что в Москве пропускной режим пока не обсуждается

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Власти допускают разные варианты развития событий с коронавирусом, не исключают ужесточения карантинных мер, но введение пропускного режима в Москве пока не рассматривается, рассказали "Интерфаксу" два источника в федеральном правительстве.

Пандемия коронавируса

"Локдаун в Москве, введение пропускного режима в ближайшее время не планируется", - сказал один из них.

Источник отметил, что "все будет зависеть от конкретной ситуации, от динамики распространения коронавирусной инфекции, эффективности борьбы с ней. "Однако закрытие Москвы - это крайняя мера", - подчеркнул собеседник "Интерфакса"

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что власти активно обсуждают возможность введения пропусков на въезд в Москву. Предполагается, что такое решение - закрывать столицу от приезжих или оставить все как есть - может быть принято к концу недели.

По данным оперштаба, за последние сутки прирост заболеваемости СOVID-19 в Москве составил 6866 новых случаев. С начала пандемии их выявили 560 579. В течение суток умер 71 заболевший, всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 8379 человек. Москва лидирует по заболеваемости среди регионов.

Пока в городе рекомендован режим самоизоляции для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, общепиту запрещено работать по ночам, старшеклассники и часть студентов учатся дистанционно. Предприятиям рекомендовано отправить на удаленку не менее 30% персонала.

Осенью, когда заболеваемость COVID-19 стала расти, представители мэрии не раз говорили, что пока вводить жесткий карантин или пропускной режим не планируют.

Пропускной режим в Москве действовал с 15 апреля по 9 июня. Те, кому нужно было ездить на работу, оформляли электронные пропуска на месяц, остальным разрешали оформить разовые пропуска, действующие в течение дня, для поездок на общественном или личном транспорте. Въезд в город при этом не закрывали.

Мэрия на первые две недели июня вводила прогулки по графику, когда все адреса поделили на шесть групп, и для каждой группы были выбраны дни для прогулок: по два будних дня и одному выходному. График был отменен 9 июня в связи с отменой других ограничений.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 23 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус правительство

Новости по теме

Новости

Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Синоптики спрогнозировали снегопад в Москве до полудня 23 ноября

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье большинство детей с COVID-19 заразились им в семьях

В Москве сформировался пятисантиметровый снежный покров

В Москве сформировался пятисантиметровый снежный покров

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Пандемия коронавируса

Клинику "Чайка" в "Москва-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVID

В Москве к утру субботы может выпасть до 8 см снега

В Москве к утру субботы может выпасть до 8 см снега

Еще 77 человек с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');