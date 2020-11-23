В правительстве заверили, что в Москве пропускной режим пока не обсуждается

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Власти допускают разные варианты развития событий с коронавирусом, не исключают ужесточения карантинных мер, но введение пропускного режима в Москве пока не рассматривается, рассказали "Интерфаксу" два источника в федеральном правительстве.

"Локдаун в Москве, введение пропускного режима в ближайшее время не планируется", - сказал один из них.

Источник отметил, что "все будет зависеть от конкретной ситуации, от динамики распространения коронавирусной инфекции, эффективности борьбы с ней. "Однако закрытие Москвы - это крайняя мера", - подчеркнул собеседник "Интерфакса"

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что власти активно обсуждают возможность введения пропусков на въезд в Москву. Предполагается, что такое решение - закрывать столицу от приезжих или оставить все как есть - может быть принято к концу недели.

По данным оперштаба, за последние сутки прирост заболеваемости СOVID-19 в Москве составил 6866 новых случаев. С начала пандемии их выявили 560 579. В течение суток умер 71 заболевший, всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 8379 человек. Москва лидирует по заболеваемости среди регионов.

Пока в городе рекомендован режим самоизоляции для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, общепиту запрещено работать по ночам, старшеклассники и часть студентов учатся дистанционно. Предприятиям рекомендовано отправить на удаленку не менее 30% персонала.

Осенью, когда заболеваемость COVID-19 стала расти, представители мэрии не раз говорили, что пока вводить жесткий карантин или пропускной режим не планируют.

Пропускной режим в Москве действовал с 15 апреля по 9 июня. Те, кому нужно было ездить на работу, оформляли электронные пропуска на месяц, остальным разрешали оформить разовые пропуска, действующие в течение дня, для поездок на общественном или личном транспорте. Въезд в город при этом не закрывали.

Мэрия на первые две недели июня вводила прогулки по графику, когда все адреса поделили на шесть групп, и для каждой группы были выбраны дни для прогулок: по два будних дня и одному выходному. График был отменен 9 июня в связи с отменой других ограничений.