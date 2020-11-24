Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к "Норникелю"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края во вторник отложил до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) 148 млрд рублей ущерба в результате аварии на норильской ТЭЦ, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд 24 ноября завершил предварительные слушания и перешел к рассмотрению дела по существу. Рассмотрение перенесено из-за запроса дополнительных документов.

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