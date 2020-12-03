НТЭК оспорила штрафы от Росрыболовства за разлив солярки на ТЭЦ-3

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Норильская топливно-энергетическая компания (НТЭК, входит в группу "Норникель") подала в Норильский городской суд апелляцию на штрафы от Росрыболовства за ущерб водоемам от разлива дизельного топлива ни ТЭЦ-3 под Норильском. О поступлении жалобы сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

20 октября Енисейское территориальное управление Росрыболовства назначило НТЭК административный штраф в 150 000 рублей. Компания просит это постановление отменить и прекратить производство по этому административному делу.

НТЭК также обжаловала другое постановление Росрыболовства о штрафе на 12 000 рублей за нарушение правил охраны среды обитания и путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов (ст.8.33 КоАП).

Штрафы компания получила за последствия майского разлива 21 163 солярки из разрушившегося резервуара на норильской ТЭЦ-3.

Росрыболовство признало НТЭК виновной по ч.1 ст. 8.48 КоАП (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, осуществление деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, предусмотренных законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов). Ведомство оценило ущерб рыбным ресурсам от аварии в 3,6 млрд рублей.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде от аварии в 147,78 млрд рублей, НТЭК - в 21,4 млрд рублей.