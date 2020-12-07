СКР намерен заняться делом о наезде машины генконсульства Литвы на петербурженку

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал указание инициировать передачу уголовного дела по факту ДТП в Петербурге с участием автомобиля генконсульства Литвы в производство следователей ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что в ряде СМИ опубликовано видео, на котором водитель автомобиля Volvo сбил женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе города. "Женщина с различными травмами была госпитализирована. В частности, сообщается, что личность водителя была установлена, однако в настоящее время он покинул пределы РФ", - сказала Петренко.

По ее словам, Бастрыкин "поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, в том числе действиям лица, совершившего ДТП".

Утром 25 ноября машина генконсульства Литвы сбила женщину на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы в Петербурге. По предварительной информации, автомобиль с дипномерами сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Позднее в МИД Литвы "Интерфаксу" сообщили, что за рулем амашины находился сотрудник генконсульства Литвы в Петербурге. "Скорость движения не превышалась, водитель был трезвым. Расследование происшествия ведет полиция Санкт-Петербурга", - сказали в дипмиссии. Там заявили, что "выражают искренние сожаления по поводу случившегося".