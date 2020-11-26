Мурашко заявил о более чем 200 тыс. пациентов с COVID-19 в стационарах

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Более 220 тысяч россиян лечатся от коронавируса в больницах, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы имеем на амбулаторном этапе практически более 780 тысяч пациентов и на стационарном лечении - более 220 тысяч пациентов", - сказал Мурашко в четверг на Всероссийском конгрессе пациентов.

Кроме того, сказал Мурашко, на лечении находятся пациенты с монопрофильными заболеваниями.

"Фактически мы сегодня вынуждены формировать систему оказания медицинской помощи по принципам, которым нас учили при поступлении большого количества пациентов, - по типу военной медицины или медицины при чрезвычайных ситуациях. И это единственный правильный путь, который может быть выбран", - сказал Мурашко.

По последним данным, за минувшие сутки в целом по стране коронавирус выявлен у 25 487 человек, в Москве - 6 075 новых случаев. Показатель смертности обновил антирекорд: за сутки скончались 524 пациента.