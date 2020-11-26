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На горнолыжных курортах Франции на Рождество нельзя будет кататься

На горнолыжных курортах Франции на Рождество нельзя будет кататься
Фото: Reuters

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - На рождественские каникулы горнолыжные курорты Франции будут открыты для проживания, посещения и шопинга, но не для катания на лыжах, объявил премьер-министр Жан Кастекс. Как передает Le Figaro, лыжные станции будут открыты, но там не будут работать подъемники.

Пандемия коронавируса

"Там можно будет гулять и дышать свежим воздухом наших прекрасных гор и наслаждаться шопингом, - заявил он. - Но все механические подъемники будут закрыты".

По его словам, правительство уже начало обсуждать, как бизнесу будут компенсированы убытки, и как готовиться к новым послаблениям, которые будут введены в январе.

Премьер отметил, что полностью запустить горнолыжные курорты не позволяет тяжелая эпидемиологическая ситуация и нагруженность больниц в регионах Рона-Альпы и Бургундия-Франш-конте, где они расположены.

Днем ранее о таком возможном раскладе говорил президент страны Эммануэль Макрон. Представители горнолыжных курортов уже выразили свое разочарование, тем более, что у них на рождественские каникулы иногда приходится до 20% годового оборота. Они ожидали, что в период между 5 и 10 декабря может быть объявлено, что им разрешат открыться, и уже начали готовиться к приему лыжников, отмечает Le Figaro.

Канцлер Германии Ангела Меркель 26 ноября пообещала, что попытается согласовать со странами Европы закрытие всех горнолыжных курортов, и отметила, что власти Австрии выступают против этого.

Комендантский час, который будет введен во Франции с 15 декабря, будет отменен на вечер 24 и 31 декабря, однако Кастекс уже предупредил, чтобы французы не собирались за столом слишком большими компаниями. Он отметил, что запрещать приглашать на семейный праздник пожилых родственников никто не будет, но численность таких вечеринок будет ограничена с учетом опыта других стран. В Германии правительство уже решило, что с 23 декабря по 1 января немцы смогут собираться максимум по 10 человек, без учета детей в возрасте до 14 лет. Вне этого периода немцам можно собираться не более чем впятером.

Религиозные собрания во Франции с 27 ноября до 15 декабря будут разрешены с максимальной численностью 30 человек, добавил Кастекс.

На той же пресс-конференции министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что пик роста заболеваемости COVID-19 во Франции пришелся на вторую неделю ноября, теперь начался спад и на прошлой неделе средний ежесуточный прирост составлял около 15 000 новых случаев заражения. Если распространение инфекции продолжится теми же темпами, он министр рассчитывает, что к середине декабря средний суточный прирост будет составлять 5000 новых случаев.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 26 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Франция Жан Кастекс Оливье Веран коронавирус Германия Австрия

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