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Ущерб от циклона в Приморье предварительно оценили в 1 млрд руб.

Ущерб от циклона в Приморье предварительно оценили в 1 млрд руб.
Фото: Константин Васильев/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Предварительная сумма ущерба от циклона, обрушившегося на Приморье 19 ноября, превышает миллиард рублей, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Окончательная сумма ущерба станет известна после ликвидации всех последствий ЧП, говорится в сообщении.

По словам первого вице-губернатора, председателя правительства края Веры Щербиной, только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 млн рублей расходов.

"Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, 200 млн рублей уже затрачено на аварийно-восстановительные работы. Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы, которые сейчас задействованы в ликвидации ЧС", - отметила Щербина, слова которой цитирует пресс-служба.

Вице-губернатор добавила, что работа с федеральными органами власти по привлечению дополнительных средств продолжается.

"Рассчитываем получить не только финансовую поддержку, но и материальные ресурсы из Росрезерва - на случай повторения такого же циклона", - отметила она.

Как сообщалось, циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

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Приморский край Вера Щербина

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