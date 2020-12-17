Иркутский губернатор заявил об отсутствии угрозы жизни людей в Усолье-Сибирском

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Чрезвычайных происшествий удалось избежать при проведении первоочередных работ по ликвидации накопленного вреда на промплощадке в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев по окончании пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где прозвучал вопрос о масштабных экологических загрязнениях; по словам Кобзева, жизни и здоровью людей в Усолье-Сибирском сейчас ничто не угрожает.

Губернатор, которого цитирует пресс-служба областного правительства, заявил, что начиная ликвидацию отходов в Усолье-Сибирском, местные власти "понимали риск непредвиденных обстоятельств, которые могли возникнуть в процессе работы".

"На промплощадку "Усольехимпрома" федеральным центром были направлены силы Минобороны, МЧС России и других ведомств. Периметр площадки круглосуточно патрулировался сотрудниками Росгвардии. Хочу отметить, что Минобороны проделало серьезную работу, благодаря которой удалось избежать выброса вредных веществ в атмосферу", - отметил Кобзев. "На данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет", - добавил он.

На промплощадке с опережением графика выполнены работы, запланированные на 2020 год. Приведены в безопасное состояние 17 аварийных емкостей с токсичными веществами, завершается ликвидация двух скважин рассолопромысла. Демонтирована наземная часть самого опасного на промплощадке цеха ртутного электролиза.

Работы продолжаются. В 2021 году планируется ликвидировать оставшиеся скважины, завершить демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений.

"Оздоровление экологии Усолья-Сибирского должно стать толчком для развития всего города. Уже есть большие планы на использование площадки бывшего "Усольехимпрома" после очистки, поступают предложения от малого и среднего бизнеса. А это новые предприятия, рабочие места, профессиональная переподготовка жителей. Наша задача создать в Усолье-Сибирском современную инфраструктуру для комфортной и безопасной жизни людей. И среди первоочередных задач - ремонт водовода весной 2021 года", - сказал Кобзев.

Опасная промплощадка под Иркутском

"Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. На его территории площадью 610 га находится более 200 заброшенных промышленных объектов, в том числе цех ртутного электролиза, цистерны с химическими отходами и подземные скважины, куда отходы закачивали. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.

Осенью 2018 года в Усолье-Сибирском был введен режим чрезвычайной ситуации, когда из-за деятельности нелегальных сборщиков металлолома на промплощадке произошло несколько утечек ядовитых веществ. С 25 сентября 2020 года уровень режима ЧС был поднят с муниципального до регионального, поскольку на промплощадке начались работы по ликвидации отходов.

Внимание федеральных властей к проблеме "Усольехимпрома" привлек Кобзев, когда летом 2020 года доложил о ситуации президенту.

В настоящее время по поручению главы государства на промплощадке проводятся мероприятия по ликвидации накопленного вреда. Правительство РФ определило единым исполнителем этих работ ФГУП "Федеральный экологический оператор" (структура "Росатома"). Реализация проекта оценивается в 48 млрд рублей, срок - до конца 2024 года.

Росприроднадзор предварительно оценил экологический вред от производств на промплощадке в Усолье-Сибирском в 1 млрд рублей.