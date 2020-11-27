Песков назвал задачу "Единой России" на выборах в Госдуму

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" на выборах 2021 года в Госдуму будет претендовать на максимально возможный результат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, поставил ли Владимир Путин перед партией какие-либо задачи к предстоящим парламентским выборам.

"Партия крупнейшая. То, что называется партия власти, потому что это все-таки доминирующая партия. Я - госчиновник, я не занимаюсь партийной работой. Но могу вам сказать, что вряд ли можно сомневаться в том, что партия претендует на максимально возможный результат. Уверен, что она это подтвердит", - сказал Песков.

"Это максимально возможные результаты, какие, я не говорю", - добавил он.

Сейчас у единороссов в Госдуме 337 мандатов из 450.