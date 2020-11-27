Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

Песков назвал задачу "Единой России" на выборах в Госдуму

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" на выборах 2021 года в Госдуму будет претендовать на максимально возможный результат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, поставил ли Владимир Путин перед партией какие-либо задачи к предстоящим парламентским выборам.

"Партия крупнейшая. То, что называется партия власти, потому что это все-таки доминирующая партия. Я - госчиновник, я не занимаюсь партийной работой. Но могу вам сказать, что вряд ли можно сомневаться в том, что партия претендует на максимально возможный результат. Уверен, что она это подтвердит", - сказал Песков.

"Это максимально возможные результаты, какие, я не говорю", - добавил он.

Сейчас у единороссов в Госдуме 337 мандатов из 450.

Единая Россия Дмитрий Песков Госдума Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

Басманный суд заочно арестовал совладелицу "ВИМ-Авиа"

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

МВД рассчитывает через год ввести в Москве паспорта с чипами

Пандемия коронавируса

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Что случилось этой ночью: пятница, 27 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');