Работающим с COVID-пациентами студентам пообещали по 10 тыс. рублей в месяц

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что 60 296 студентам федеральных медвузов, которых привлекли к работе с COVID-пациентами в больницах, получат в ноябре и декабре по 10 тыс. рублей.

Речь идет о студентах, которые сейчас работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены на практику, уточнила она.

Кроме того, 5382 студентов средних специальных учебных заведений, привлеченных для работы в поликлиниках и больницах, получат по 7000 рублей, добавила Голикова.

Эти деньги уже перечислены регионам в рамках 10 млрд рублей, которые могут тратиться на борьбу с пандемией, сказала вице-премьер.