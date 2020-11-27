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Адвокат оспорил повторный отказ в возбуждении дела по факту смерти националиста Марцинкевича

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат скончавшегося в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак", направил в суд жалобу на повторный отказ следственных органов в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.

"Мы 16 ноября дозвонились до руководителя следственного отдела, он сказал, что опять вынесли отказной (в возбуждении уголовного дела - ИФ), что нас ознакомят. До сих пор мы копию не видели. Направили в Центральный районный суд Челябинска жалобу, в которой "вслепую" оспариваем отказ, поскольку до сих пор не ознакомились ни с доказательствами, ни с опросами, ни с экспертизами", – сообщил адвокат Алексей Михальчик "Интерфаксу" в пятницу.

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Он уточнил, что представители Марцинкевича требуют в жалобе признать отказ в возбуждении уголовного дела незаконным и ознакомить их с материалами постановления.

"У меня единственное предположение, что есть какая-то информация, видимо, которая прямо или косвенно свидетельствует о насильственных причинах смерти Марцинкевича. И они не хотят нас знакомить с этой информацией", – добавил адвокат.

В октябре руководитель регионального СУ СКР отменил ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича. Было принято решение о проведении дополнительной проверки обстоятельств смерти.

Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. Предположительно, он покончил с собой. Семья и соратники настаивают на криминальной версии смерти, ссылаясь на многочисленные повреждения на теле Марцинкевича, которые были обнаружены после его смерти.

Марцинкевич был неоднократно судим, в том числе за экстремизм.

Максим Марцинкевич Тесак

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