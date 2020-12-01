СК подтвердил задержание "поволжского маньяка"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, подозреваемый в убийствах 26 женщин в 2011-2012 годах, задержан в Татарстане, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК продолжается расследование уголовного дела по фактам убийств в период 2011-2012 годов 26 пожилых женщин, похищения их имущества, совершенных на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов", - сказала Петренко во вторник журналистам.

По ее словам, следователи СК, сотрудники ФСБ и МВД после проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета установили подозреваемого в преступлениях. Им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров.

"Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу", - сказала Петренко. Она отметила, что преступления длительное время оставались нераскрытыми, "но расследование не приостанавливалось и постоянно продолжалась работа" по поиску преступника.

"На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий", - сказала представитель СК.

По ее словам, Тагиров задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. "В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза", - сказала Петренко.

Она отметила, что после завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

Со своей стороны официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что подозреваемый задержан сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по Татарстану и ФСБ России.

По ее словам, в 2011-2012 годах по Приволжскому и Уральскому федеральным округам прокатилась волна убийств пожилых людей. Более двадцати одиноких женщин преклонного возраста были задушены неизвестным.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступник пользовался доверчивостью своих жертв. "Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался", - сообщила представитель МВД.

Комплекс проведенных полицейскими экспертиз позволил установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый по статьям 158 и 222 УК РФ (кража и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) житель Казани. По данным МВД, мужчина освободился в июне 2010 года.

"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственные органы", - добавила представитель МВД.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу" о задержании в Казани Тагирова, подозреваемого в убийствах нескольких десятков женщин (неофициально преступника называют "поволжским маньяком").