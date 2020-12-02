Предполагаемому "поволжскому маньяку" предъявлено обвинение

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Задержанному по подозрению в десятках убийств женщин Радику Тагирову предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Задержанному по подозрению в совершении этих преступлений 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение по ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство)", - сказала Петренко в среду журналистам. Она добавила, что следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого.

Петренко отметила, что в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.

"Установлено, что он дважды судим - в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу. До настоящего времени он работал слесарем в одной из коммерческих организаций", - сказала Петренко.

По ее словам, в доме Тагирова проведен обыск, образцы его биологического материала направлены на генетическую экспертизу, также проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Накануне, 1 декабря, Петренко сообщила о задержании в Татарстане Тагирова по подозрению в убийствах 26 женщин в 2011-2012 годах на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов (преступника неофициально называют "поволжским маньяком).

По данным СК, на основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все нападения совершены одним человеком.

Со своей стороны официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее рассказала журналистам, что Тагиров представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры своих жертв. "Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался", - сообщила представитель МВД.

Комплекс проведенных полицейскими экспертиз позволил установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый по статьям 158 и 222 УК РФ (кража и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) житель Казани. По данным МВД, мужчина освободился в июне 2010 года.