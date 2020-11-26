Число депутатов Госдумы, заразившихся коронавирусом, достигло 137

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Новая коронавирусная инфекция с начала пандемии коснулась 137 депутатов Госдумы, 21 из них сейчас лечится в условиях стационара. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

17 ноября Володин говорил, что пандемия затронула 130 депутатов. На тот момент в больницах лечились 28 парламентариев.

Всего в Госдуме заседают 450 депутатов.

В сентябре умер заразившийся коронавирусом депутат от КПРФ Ваха Агаев. Ему было 67 лет.