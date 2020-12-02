Казанский слесарь арестован по обвинению в убийстве 26 пенсионерок

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани в среду избрал меру пресечения местному слесарю Радику Тагирову, обвиняемому в серии убийств пенсионерок в 2011-2012 годах, передал корреспондент "Интерфакса".

По решению суда Тагиров был арестован до 27 января.

Как сообщалось, ранее судимый 38-летний Тагиров 1 декабря был задержан в столице Татарстана. Ему инкриминируются убийства 26 пожилых женщин в 12 регионах Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, совершенные в период 2011-2012 годов.

По версии следствия, "поволжский маньяк" - так неофициально называют убийцу - пользовался доверчивостью своих жертв: он представлялся работником ЖКХ или социальных служб, а когда женщины пускали его в квартиру, душил их и похищал сбережения.

Сам Тагиров на допросе признался в многочисленных убийствах старушек, заявив, что не помнит точно, сколько преступлений совершил. По словам обвиняемого, он выбирал своих будущих жертв случайно, на рынках и у магазинов. Тагиров сказал следователю, что убивал женщин с целью наживы, но не смог объяснить, почему не оставлял их в живых.

Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство).