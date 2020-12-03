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Законопроект о признании иноагентами физлиц одобрен комитетом Госдумы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг рекомендовал принять в первом чтении проект закона, позволяющего признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения, не имеющие регистрации в виде юридического лица.

Соответствующее решение принято на заседании комитета, в работе которого участвовали представители общественности и эксперты.

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Законопроект (1057914-7) предполагает, что иностранными агентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Авторы, группа депутатов и сенаторов, предлагают уточнить признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих установленной регистрации на территории РФ.

В число таких признаков предлагается включить участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источникам может быть использовано против безопасности РФ.

При этом такая "деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников".

Кроме того, согласно законопроекту, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как об организации, так и о физическом лице, СМИ будут обязаны снабжать материалы указанием, что это он исполняет функции иностранного агента.

Госдума

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