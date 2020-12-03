Роспотребнадзор обещал выдавать результат COVID-теста через 24 часа

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В настоящий момент есть проблемы с выдачей результатов тестов на коронавирус в течение 48 часов, однако Роспотребнадзор уже ставит задачу сократить это время до 24 часов.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК), за неполных 10 дней на горячую линию службы обратились почти 30 тысяч человек преимущественно за консультацией. Каждый восьмой жаловался на то, что ему не выдали результат в течение 48 часов от момента, когда материал поступил в лабораторию.

Попова отметила, что нужно разобраться, почему это произошло, и если есть ответственные, то привлечь их к должной административной ответственности.

"Еще не все хорошо. Есть еще, к сожалению, не так мало - 12% всех обращений связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще конечно нужно работать и не только над тем, чтобы достичь этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше", - рассказала Попова.

В настоящее время Роспотребнадзором установлен норматив для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19 - его срок не должен превышать 48 часов. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сократить этот срок, назвав его слишком долгим.