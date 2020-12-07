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Торговля и транспорт названы лидерами по заболеваемости COVID-19

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией сильнее всего растет среди работников промышленных предприятий, торговли, транспорта и среди госслужащих, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это означает, что на этих предприятиях и объектах принимаются недостаточные меры контроля. Попова призвала такие организации усилить внутренний контроль и внутреннюю дисциплину.

Раньше она говорила, что чаще всего заболевают офисные работники.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии
Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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