Торговля и транспорт названы лидерами по заболеваемости COVID-19

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией сильнее всего растет среди работников промышленных предприятий, торговли, транспорта и среди госслужащих, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это означает, что на этих предприятиях и объектах принимаются недостаточные меры контроля. Попова призвала такие организации усилить внутренний контроль и внутреннюю дисциплину.

Раньше она говорила, что чаще всего заболевают офисные работники.