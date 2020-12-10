Трутнев потребовал провести в Приморье ревизию энергосистемы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Энергосистема Приморского края нуждается в ревизии после ноябрьского ледяного дождя и массовых отключений, сказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке.

"Мы прилетели на территорию Приморья сутки назад, света снова не было. (. . .) Линии оказались под высокой нагрузкой, очевидно, произошли какие-то деформации, связанные с сетевым хозяйством или с опорами", - сказал Трутнев.

"Надо провести ревизию - это первое. Второе - надо проанализировать весь алгоритм работы. Генераторы Росрезерва, которые здесь присутствуют, даже находящиеся в Приморском крае, оказались доступны для работы через четверо суток. Это безумно долго. Надо разобраться, какие решения надо принять, чтобы такие решения принимались гораздо быстрее", - продолжил вице-премьер.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко поддержал предложение Трутнева провести инвентаризацию энергохозяйства. А также предложил построить новые центры питания в регионе.

"Прошедшие в сентябре тайфун "Майсак" и ледяной дождь в ноябре текущего года обнажили проблемы энергетики Приморского края. Это высокий износ электрических сетей, закрытые центры питания, отсутствие резервирования, неудовлетворительная работа по расчистке просек, недостаточность аварийных резервов территориальных сетевых компаний. Решение данных проблем: необходимо провести инвентаризацию объектов сетевого хозяйства, отключение которых носит систематический характер, и определить первоочередные мероприятия для выполнения уже в 2021 году в рамках инвестиционных программ этих решений", - отметил губернатор.

Он отметил, что для повышения надежности энергосистемы и дальнейшего развития владивостокской агломерации, нужно построить новые центры питания в Хасанском районе.

Как сообщалось, циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта.

В четверг в телеграм-канале правительства Приморского края появилось сообщение о том, что режим чрезвычайной ситуации в регионе отменен.