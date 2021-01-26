Ростовчане захотели создать свою федеральную территорию по примеру "Сириуса"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области обсудят возможность создать в регионе федеральную территорию по примеру "Сириуса" в Сочи, заявил на пресс-конференции губернатор Василий Голубев. По его словам, для создания такой территории рассматривается Таганрог.

"Такие предложения и идеи уже прозвучали и мы начали обсуждать, где это может быть. В регионе есть и места, и люди, и молодежь, которая будет заинтересована, чтобы у нас территория, как "Сириус" тоже была", - сказал Голубев.

Понятие федеральной территории как зоны с особым правовым режимом появилось в обновленной Конституции России.

В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, на черноморском побережье Сочи. Закон был принят в декабре.

"Сириус" как центр для одаренных детей был создан в 2014 году образовательным фондом "Талант и успех". В феврале 2020 года название Сириус получил населенный пункт, образованный правительством из объектов олимпийской инфраструктуры, в марте Краснодарский край выделил в своем составе городской округ Сириус на той же территории.

Новый закон предусматривает, что у федеральной территории "Сириус" будет свой бюджет, имущество и имущественные права. Руководить федеральной территорией будет ее совет - представительный орган, глава - высшее должностное лицо, и администрация- исполнительно-распорядительный орган. Законопроект прописывает их полномочия и разграничивает их с полномочиями властей Сочи, Кубани и федеральных органов, а также предусматривает спецрегулирование на территории "Сириуса" рекламной, градостроительной, медицинской, образовательной и иной деятельности. У территории будет свой устав, который правительство должно будет согласовать. В законе также предусмотрены права субъектов федеральной территории на субсидии и налоговые льготы.

Спецрегулирование будет введено для создания "благоприятных условий для научно-технологического развития", говорится в пояснительной записке к законопроекту.