Сильное землетрясение в Бурятии не повредило Транссиб

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Железнодорожная инфраструктура РЖД не пострадала в результате сильного землетрясения в Бурятии, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога (филиал РЖД).

"Оперативно проведена проверка состояния пути (на Транссибе - ИФ), искусственных сооружений, объектов железнодорожного транспорта и социальной сферы. В настоящее время осмотры завершены, отклонений в состоянии пути и объектов инфраструктуры не выявлено", - говорится в сообщении.

Все поезда следуют согласно графику.

Как сообщалось, в 05:44 (00:44 мск) в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5 с эпицентром в дельте озера Байкал. Интенсивность в эпицентре - 7,6, энергетический класс - 14,0. Подземные толчки ощущались в Иркутске и Улан-Удэ, а также в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах Бурятии.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.