Президент РФ сообщил о заболевании коронавирусом нескольких министров

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые министры российского правительства в настоящее время болеют коронавирусом, но продолжают работать из дома или больничных палат, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сообщил на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ). Вместе с тем Путин не стал называть конкретные фамилии болеющих коронавирусом министров.

Так он отреагировал на выступление члена СПЧ Екатерины Винокуровой, обратившей внимание главы государства на случаи, когда представители органов госвласти, в отличие от простых россиян, лечатся от коронавируса в вип-условиях или отказываются соблюдать ограничительные меры. В качестве примера она привела случай с владимирским губернатором Владимиром Сипягиным, который уехал лечиться от коронавируса в Москву.

"Что касается лечения, то врачи определяют, где человеку лечиться", - заметил глава государства. По его словам, "многие руководители регионов и министры по месту жительства, там, где живут, там и лечатся". "Кстати говоря, многие дома, а кто-то в больнице", - сказал Путин.