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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
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Песков заявил о праве губернатора Сипягина решать, где ему лечиться

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вправе сам решать, где ему лечиться от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, почему чиновник решил лечиться в Москве, а не в своем регионе.

Пандемия коронавируса

"Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечением коронавируса граждан в его области. Это отдельный вопрос. Здесь вряд ли можно увязывать, - ответил Песков. - Кремль не может считать, где лечиться человеку. Это было бы категорически неправильно. Человек сам должен принимать решение, где ему лечиться".

Он отметил, что многие губернаторы лечатся от коронавируса и находятся на изоляции и при этом продолжают работать дистанционно.

Сипягин 13 ноября сообщил, что тест подтвердил, что он заразился коронавирусом. Он добавил, что будет лечиться и работать удаленно.

17 ноября появились сообщения, что губернатор на скорой помощи прибыл в частную клинику в Москве и лег в стационар.

Вечером чиновник подтвердил это в инстаграме.

"В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире", - рассказал он.

У него появились осложнения, и врач настоял на госпитализации.

"Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь", - объяснил Сипягин.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 18 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Сипягин Москва Дмитрий Песков Владимирская область коронавирус

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