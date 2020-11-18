Песков заявил о праве губернатора Сипягина решать, где ему лечиться

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вправе сам решать, где ему лечиться от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, почему чиновник решил лечиться в Москве, а не в своем регионе.

"Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечением коронавируса граждан в его области. Это отдельный вопрос. Здесь вряд ли можно увязывать, - ответил Песков. - Кремль не может считать, где лечиться человеку. Это было бы категорически неправильно. Человек сам должен принимать решение, где ему лечиться".

Он отметил, что многие губернаторы лечатся от коронавируса и находятся на изоляции и при этом продолжают работать дистанционно.

Сипягин 13 ноября сообщил, что тест подтвердил, что он заразился коронавирусом. Он добавил, что будет лечиться и работать удаленно.

17 ноября появились сообщения, что губернатор на скорой помощи прибыл в частную клинику в Москве и лег в стационар.

Вечером чиновник подтвердил это в инстаграме.

"В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире", - рассказал он.

У него появились осложнения, и врач настоял на госпитализации.

"Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь", - объяснил Сипягин.