Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Кремль подтвердил попытки других стран дискредитировать "Спутник V"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле замечают попытки других стран дискредитировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V"; при этом считают, что конкуренции на вакцинном рынке вообще не должно быть.

"Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом. Конкуренция очень жесткая, и хорошо, когда эта конкуренция ведется, собственно, честно. Да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, замечают ли в Кремле устремления других стран дискредитировать "Спутник V", о чем недавно сообщило Минобороны РФ.

Он добавил: "Другое дело, когда эта конкуренция - а) политизируется, б) используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины".

"Между тем, действительно это первая вакцина, разработанная, мы говорим о "Спутнике". Она надежная, она хорошая, востребованная. И некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда к не самым лицеприятным методам. Это хорошо известно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, о каких странах идет речь, Песков предложил перечитать заявления, которое опубликованы за последний месяц в информационных агентствах.

Хроника 09 января – 11 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Спутник V Дмитрий Песков Коронавирус Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв

Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID

Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID
Пандемия коронавируса

В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек

В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек
Пандемия коронавируса

Вакцину "Урал" пообещали сделать эффективной против всех видов COVID

К ремонту моста на острове Русский привлекли французских специалистов

Пандемия коронавируса

Минобороны РФ заявило о планах дискредитации "Спутника V" за рубежом

Минобороны РФ заявило о планах дискредитации "Спутника V" за рубежом

Минтруд предложил упростить оформление инвалидности на время пандемии

Присяжные оправдали калининградских врачей по делу о смерти младенца

Хирург ранил ножом замглавврача больницы в Дагестане

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');