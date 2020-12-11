Кремль подтвердил попытки других стран дискредитировать "Спутник V"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле замечают попытки других стран дискредитировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V"; при этом считают, что конкуренции на вакцинном рынке вообще не должно быть.

"Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом. Конкуренция очень жесткая, и хорошо, когда эта конкуренция ведется, собственно, честно. Да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, замечают ли в Кремле устремления других стран дискредитировать "Спутник V", о чем недавно сообщило Минобороны РФ.

Он добавил: "Другое дело, когда эта конкуренция - а) политизируется, б) используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины".

"Между тем, действительно это первая вакцина, разработанная, мы говорим о "Спутнике". Она надежная, она хорошая, востребованная. И некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда к не самым лицеприятным методам. Это хорошо известно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, о каких странах идет речь, Песков предложил перечитать заявления, которое опубликованы за последний месяц в информационных агентствах.