Нижняя палата парламента Аргентины приняла закон о разрешении абортов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Аргентины одобрила законопроект, легализующий аборты в стране. Депутаты обсуждали его около 20 часов, пока у здания конгресса митинговали сторонники и противники инициативы.

Как напоминает "Би-би-си", документ должен быть окончательно утвержден Сенатом. Как ожидается, это произойдет до конца года.

Президент страны Альберто Фернандес поддержал законопроект, который предполагает, что аборт можно провести вплоть до 14-й недели беременности. Лидер страны подчеркнул, что выступает за документ, хоть и является католиком.

Сейчас женщинам в Аргентине грозит уголовное преследование за искусственное прерывание беременности. По действующему законодательству аборты разрешены только в случае изнасилования или угрозы жизни женщины.

Официально аборты запрещены, но они проводятся в стране подпольно. По официальным данным властей, каждый год в Аргентине 38 тысяч женщин попадают на больничные койки после опасных кустарных процедур. С 1983 года из-за осложнений подобных абортов в этой стране погибли тысячи женщин.

Нижняя палата парламента одобрила закон при 131 голосе "за" и 117 - "против". Как отмечает "Би-би-си", голосование в сенате ожидается еще более напряженным: в 2018 году он отклонил схожий документ, после того как нижняя палата его приняла.