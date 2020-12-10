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Экс-главбух "Торэкс" задержана по делу о попытке хищения 300 млн руб. у "Амурстали"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный бухгалтер компании ООО "Торэкс" Галина Алейникова задержана в рамках расследования дела о попытке хищения более 300 млн рублей завода "Амурсталь". Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела по факту приготовления к хищению путем обмана имущества ООО "Торэкс-Хабаровск" (завод "Амурсталь") задержана главный бухгалтер компании ООО "Торэкс" Галина Алейникова", - сказала Петренко в четверг журналистам.

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Она отметила, что Алейниковой предъявлено обвинение в приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере (статья 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Алейникова совместно с соучастниками готовилась похитить более 305 млн рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск". Отмечается, что совершить задуманное планировали, искусственно создав "несуществующую кредиторскую задолженность". Для этого было необходимо обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о ее взыскании, предоставив фиктивные документы.

В минувший вторник замглавы Следственного комитета Ростислав Рассохов сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", что обвиняемый в убийствах экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проверяется на причастность к экономическому преступлению.

"Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере на предприятии "Амурсталь", совладельцем которого является супруга Сергея Фургала. По данному делу следственная группа центрального аппарата СКР, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они были арестованы судом", - сказал Рассохов.

Он отметил, что Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, "однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на "Амурстали" проверяется следствием".

Расследование в отношении Фургала

Рассохов добавил, что расследование уголовного дела в отношении Фургала находится в завершающей стадии, в ближайшее время планируется предъявить ему и соучастникам обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (статья 105 УК) и покушении на убийство, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (часть 2 статьи 105 УК РФ и статья 30, статья 33, часть 2 статьи 105 УК РФ).

Торэкс Галина Алейникова Амурсталь Хабаровск

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