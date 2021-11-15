Мурманский губернатор второй раз ушел на самоизоляцию из-за COVID у близких

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис второй раз с начала пандемии ушел на самоизоляцию из-за обнаружения COVID-19 у близких.

"В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но как и полагается, ушел на самоизоляцию", - сообщил Чибис в своем телеграм-канале в понедельник.

Глава региона добавил, что работа и совещания переведены на дистанционный формат.

Оперативное совещание правительства Мурманской области Чибис проводит по видеоконфенцсвязи.

Как сообщалось, 13-23 декабря 2020 года Чибис также работал в условиях самоизоляции после обнаружения коронавируса у его сына. В этот период все поездки губернатора по Мурманской области и в Москву были отменены, а мероприятия переведены в онлайн.