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Мурманский губернатор второй раз ушел на самоизоляцию из-за COVID у близких

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис второй раз с начала пандемии ушел на самоизоляцию из-за обнаружения COVID-19 у близких.

"В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но как и полагается, ушел на самоизоляцию", - сообщил Чибис в своем телеграм-канале в понедельник.

Глава региона добавил, что работа и совещания переведены на дистанционный формат.

Оперативное совещание правительства Мурманской области Чибис проводит по видеоконфенцсвязи.

Как сообщалось, 13-23 декабря 2020 года Чибис также работал в условиях самоизоляции после обнаружения коронавируса у его сына. В этот период все поездки губернатора по Мурманской области и в Москву были отменены, а мероприятия переведены в онлайн.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Андрей Чибис Мурманская область Коронавирус

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