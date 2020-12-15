В Ленинградской области задержали вероятного убийцу фигуранта "Миротворца"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области местный житель задержан по подозрению в убийстве знакомого, который воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Участник боевых действий попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", заблокированного в РФ по решению суда.

Как сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, задержан 37-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый был в квартире потерпевшего и распивал с ним спиртные напитки. Между ними возник конфликт, и подозреваемый нанес мужчине "не менее трех ударов топором и не менее девяти ударов ножом". От полученных травм потерпевший скончался на месте.

СК выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в квартире дома на Воронцовском бульваре в Мурино обнаружили труп 37-летнего мужчины с рассеченной головой. По данным источника "Интерфакса", следственно-оперативная группа отметила на месте сильный беспорядок и странное положение тела убитого. Соседи рассказали, что ночью в квартире шумели и били стекло на балконе.

По информации местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики в составе местной разведроты. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного на Украине сайта "Миротворец".

Сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

В августе 2016 года доступ к сайту "Миротворец" был заблокирован в России по решению суда.