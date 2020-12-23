Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

РФ снимет запрет на поставки томатов с 12 предприятий Азербайджана

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 24 декабря снимает запрет на поставки томатов с 12 предприятий Азербайджана, сообщил журналистам заместитель руководителя службы Антон Кармазин.

По его словам, поставки разрешаются с предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не была выявлена южноамериканская томатная моль.

"Решение принято по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана, поставки будут идти под гарантии агентства", - уточнил замруководителя Россельхознадзора.

Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Азербайджана с 10 декабря из-за обнаружения в них южноамериканской томатной моли. В ходе состоявшихся затем переговоров обсуждался вопрос о регионализации поставок, то есть о ввозе продукции из регионов, где не выявлены карантинные объекты.

Ранее в декабре сообщалось, что РФ разрешила поставки томатов с нескольких азербайджанских предприятий.

Азербайджан является лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев текущего года их ввоз составил 171 тыс. тонн на $190 млн. Его доля в общем объеме импорта томатов в РФ в этом году достигла 38%.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, в 2019 году Азербайджан экспортировал в РФ 172,3 тыс. тонн томатов из общего объема в 558,5 тыс. тонн.

Россельхознадзор Азербайджан Антон Кармазин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 23 декабря

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Прокурор потребовал шесть лет колонии для аспиранта МГУ Мифтахова

Пандемия коронавируса

"Коронавирусные" доплаты медикам в новогодние праздники будут удвоены

Путин поддержал предложение о выходном дне 31 декабря по всей стране

Экономический кризис

Путина в Госсовете попросили помочь застройщикам ввезти рабочих

Пандемия коронавируса

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят
Пандемия коронавируса

Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Политическая активистка из Астрахани получила 14 лет за убийство сына

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');