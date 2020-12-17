Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама

Мощности завода "Ракета" позволяют восстановить механизм полностью, но с французами это еще не обсуждали

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сгоревший при пожаре часовой механизм собора Парижской богоматери не подлежит восстановлению, для Нотр-Дама сделают новые часы, рассказали в пресс-службе петербургского часового завода "Ракета", который участвует в воссоздании механизма.

"Часы оригинальные восстановлению не подлежат и была найдена "копия" или похожие, по ней ассоциация (по воссозданию часов. - ИФ.) создала 3D-модель. Мы получили эту модель, по ней мы сейчас ведем разработку 2D всех чертежей и каждой детали с точными размерами", - сказал представитель предприятия.

По его словам, производственные мощности "Ракеты" позволяют изготовить механизм полностью, но эта сторона вопроса с ассоциацией пока не обсуждалась.

"Сейчас большая работа ведется именно по изучению, проектированию, технологии производства, - сказал сотрудник пресс-службы. - Это будут новые часы".

Пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Он начался на строительных лесах, установленных над крышей здания для реставрации. У собора обрушился шпиль и расплавилась свинцовая крыша. Четыре циферблата находились на скатах кровли собора, неподалеку от основания шпиля, управляющий ими механизм был полностью уничтожен огнем.

Это были часы Collin, выпущенные в 1867 году, часовщик Жан-Батист Вио нашел точно такой же механизм в другой парижской церкви в июне 2019 года.

В сентябре 2020 года была создана ассоциация по воссозданию сгоревших часов. В начале декабря она сообщила, что к работе подключились часовщики из Петербурга.

16 декабря пресс-служба "Ракеты" объяснила, что во Франции утрачена технология производства таких монументальных часов, в то время как у петербургского завода есть опыт разработки и производства самого большого механизма в мире - монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве: он весит 4,5 тонн, достигает размеров 6 на 7 метров и состоит более чем из 5 тысяч деталей.