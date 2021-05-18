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Площадь перед Нотр-Дамом закрыли из-за загрязнения свинцом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Париже полиция закрыла площадь перед Собором Парижской Богоматери из-за превышения содержания свинцовой пыли в воздухе вокруг собора, сообщает Le Figaro.

Недавние измерения показали, что на отдельных участках площади концентрация свинца в воздухе выше, чем в среднем по городу, объяснили в префектуре полиции. Теперь доступ туда будет закрыт и для пешеходов, и для автомобилистов до тех пор, пока не завершится очистка опасной зоны.

Собор Парижской Богоматери горел 15 апреля, огонь уничтожил свинцовую кровлю и шпиль здания, расплавилось несколько сотен тонн свинца. В окрестностях здания несколько раз проводили деконтаминацию в связи с загрязнением свинцом, экологи отмечали, что пострадали помещения школ и детских садов. Свинец считается канцерогеном.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

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Париж Франция Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам

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