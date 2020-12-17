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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 13:18

Путин напомнил, что в 2000 году бедных было больше

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В России экономическая ситуация в условиях пандемии осложнилась, реальные доходы населения падают, но нельзя утверждать, что раньше никогда так плохо не жили, в 2000 году бедных было больше, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Экономический кризис

Александр Гамов из "Комсомольской правды" сообщил, что жители регионов жалуются, что жить тяжело, денег мало, цены растут с конца августа, хотя в правительстве об этом заговорили только в декабре. Он спросил, есть ли у правительства план, как помочь людям в ближайшие недели.

"Вы сказали, никогда не было тяжело, как сейчас. Ну, было", - возразил президент.

По его словам, в 2000 году 29% населения получали доходы ниже прожиточного минимума. В 2018 году доля бедных упала до 12,3%, сейчас показатель вырос до 13%, добавил он. Цель правительства - достичь снижения доли бедных до 6,5%. Путин отметил, что это все равно много, но цель должна быть реалистичной.

Говоря о росте цен, президент отметил, что где-то подорожание связано с объективными причинами - например, подорожанием закупаемых комплектующих из-за курсовой разницы.

"Но там, где не растут объективно, это меня задело", - признал он.

По словам Путин, подорожание макарон и хлеба ничем не обосновано при урожае зерна, рекордном за последние шесть лет. Также он удивился 75%-ному росту цен на сахар, который был вызван тем, что "на мировых рынках выросла цена и внутренние цены стали подтаскивать к общемировым".

"Правительство отреагировало. Главное, чтоб не перегнули палку и не пережали с административными мерами. Надо просто вовремя реагировать было", - сказал он.

Президент 13 декабря на совещании с правительством назвал недопустимым подорожание макарон при высоких урожаях зерна, а также рост цен на сахар, подсолнечное масло и хлеб. Он подчеркнул, что пандемия и ее последствия с этим никак не связаны, и потребовал принять меры.

Сразу после этого правительство ограничило цены на сахар и подсолнечное масло. Цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Ограничения будут действовать в течение первого квартала 2021 года. Одновременно правительство подготовило проекты нормативных актов, позволяющие более оперативно вмешиваться в ценообразование на социально значимые продукты.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин коронавирус Александр Гамов

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