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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

СКР проверит сообщения о невыплате COVID-надбавок медикам в Нижнем Новгороде

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы проверяют информацию о невыплате надбавок медикам в Нижнем Новгороде, прозвучавшую во время пресс-конференции с президентом РФ.

"17 декабря в эфире пресс-конференции с президентом России прозвучала информация о том, что медики Нижнего Новгорода, лечащие пациентов с COVID, не получали надбавки с сентября 2020 года", - говорится в сообщении регионального СУ СКР. По данному факту организована доследственная проверка.

Путин: пресс-конференция-2020

В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что речь идет о медучреждении, подведомственном Минобороны РФ.

"В ходе пресс-конференции был озвучен вопрос о том, что медики военного госпиталя Нижнего Новгорода с сентября не получают выплаты за работу с ковидными пациентами. Это учреждение находится в ведении министерства обороны РФ. Уверен, ответственные (лица - ИФ) разберутся. В свою очередь хочу отметить, что сотрудники всех медицинских учреждений регионального подчинения выплаты получают", - сказал он журналистам.

Оперативно получить комментарий у главврача военного госпиталя по ситуации "Интерфаксу" пока не удалось.

Ранее волонтер колл-центра в ходе большой пресс-конференции перечислила президенту РФ Владимиру Путину обращения от россиян, в числе которых была озвучена ситуация с задержками зарплат медикам в военном госпитале в Нижнем Новгороде.

СКР Нижний Новгород Владимир Путин Коронавирус

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