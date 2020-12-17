Реформа первичного звена здравоохранения в РФ стартует 1 января 2021г.

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Начало реформы первичного звена здравоохранения в РФ было сдвинуто из-за COVID-19 на полгода, реформа стартует с 1 января 2021 года, сообщил президент Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в четверг.

"Ресурсы, которые предусматривались на эту программу, будут использованы. Это 500 млрд рублей из федерального бюджета, плюс 50 млрд рублей из региональных бюджетов", - сказал президент. По его словам, в ближайшие годы "около 300 млрд рублей должно быть выделено и освоено в рамках программы".

"К реализации некоторых направлений совершенствования системы первичного звена в здравоохранении мы уже приступили", - добавил президент. Например, идет "закупка автотранспорта для медучреждений - это уже часть программы развития первичного звена системы здравоохранения", отметил Путин.

По его словам, цель этой реформы - "обеспечить 100%-ную доступность населения к медицинским услугам". "Этим будем заниматься в первую очередь", - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что за время пандемии российская система здравоохранения "продемонстрировала высокую готовность к быстрой мобилизации ресурсов". Так, на момент начала пандемии готовность коечного фонда к приему пациентов с COVID-19 составляла 50%, фонд насчитывал около 95 тыс. коек. В дальнейшем в 2020 году в РФ было развернуто 270 тыс. коек, построено 40 специализированных медцентров, в том числе 30 - с помощью Минобороны и 10 - с участием регионов.

На начало пандемии в РФ насчитывалось 8,3 тыс. профильных врачей, способных противостоять эпидемии, сообщил президент в ходе выступления. Сейчас уже работает 150 тыс. врачей, а всего медработников разных уровней в борьбе с пандемией задействовано более 500 тыс. человек.

В этом году усилия властей были также сосредоточены на организации производства необходимых фармпрепаратов в нужном количестве, средств защиты и дезинфекции (производство масок в РФ, к примеру, увеличилось в 20 раз). Власти в этом году были заняты организацией выплат медикам, работающим в "красных зонах", а также организации работы волонтеров и студентов.

"Мы стали первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину против COVID-19", - сказал Путин.

Этот год весь был связан с проблемой пандемии коронавирусной инфекции, признал Путин. Борьба с пандемией "наложила отпечаток на все стороны нашей жизни", считает он. Последствиями COVID-19 стали "локдауны, сокращение перевозок и производства, сокращение рабочих мест".

Как сообщалось ранее, президент РФ поручил 12 декабря правительству, Минздраву и ЦБ совместно со Всероссийским союзом страховщиков разработать и запустить в РФ квартальный мониторинг состояния дел в ОМС в концу весны 2021 года. Акцент в мониторинге будет сделан на соблюдении прав пациентов.

Согласно закону об ОМС, права застрахованных по ОМС лиц дополнительно обеспечены защитой системы страховых представителей трех уровней, которую сформировали страховщики ОМС по всей стране.