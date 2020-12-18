По факту пожара в башкирском пансионате завели дело на чиновников

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Башкирии после гибели 11 человек в сгоревшем пансионате для пожилых в селе Ишбулдино возбуждено второго уголовное дело - о халатности. Как сообщили в СК, дело возбудили по факту бездействия чиновников.

Следствие считает, что должностные лица органов местного самоуправления, а также иных контролирующих и надзорных органов надлежащим образом не проконтролировали "Дом милосердия", который оказывал социальные услуги населению, и не приняли мер по приостановке его работы, поскольку организация оказывала услуги, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. Это привело к гибели 11 человек.

Следователи истребовали документы о работе сгоревшего дома престарелых, а также документы из муниципальных и иных органов о принимаемых мерах и поступавших обращениях. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременное принятие необходимых мер реагирования.

Ранее на хозяйку пансионата завели уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о причинении смерти по неосторожности. Она арестована.

Пожар в доме престарелых случился в ночь на 15 декабря. В деревянном одноэтажном доме с мансардой сработала пожарная сигнализация. Три постояльца и сотрудница сумели сами спастись, еще 11 человек погибли. Сообщалось, что это были лежачие больные.

Чиновники районной администрации отмечали, что центр социального обслуживания в этом доме работал законно, но не имел права размещать постояльцев. Также говорилось, что организацию зарегистрировали недавно и еще не успели проверить. Чиновник допускали, что рассчитанный на десять человек пансионат мог быть перегружен.