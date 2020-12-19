Тиньков сообщил о полной ремиссии после обследования костного мозга

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, сообщил о полной ремиссии по итогам обследования костного мозга.

"Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет назад такой анализ наука не имела. Это называется MRD - minimum residual disease (минимальная остаточная болезнь - ИФ). И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне", - написал он в своем инстаграм.

Тиньков отметил, что с момента пересадки ему донорского костного мозга прошло 163 дня, но "впереди еще большая работа".

"Лейкемия - это, наверное, самая ужасная болезнь. Это не передать словами, я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен", - добавил он.

Бизнесмен вместе с семьей планирует создать фонд по решению проблем рака крови и популяризации донорства.

Диагноз "острая форма лейкемии" был поставлен Тинькову в октябре прошлого года. О своей болезни он сообщил в начале марта 2020 года. Операция по пересадке Тинькову костного мозга прошла в начале июля.

Тиньков с долей в 35,1% является основным акционером TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования").