Что произошло за день: воскресенье, 20 декабря

Развитие событий вокруг появления новой разновидности COVID-19 и убийство ученого в Петербурге

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новую разновидность COVID-19 нашли в Нидерландах, Дании и Австралии. Ранее из-за распространения этого штамма в части Англии и Уэльсе ужесточили ограничения. В Службе общественного здравоохранения Англии сообщили Sky News, что первые случаи заражения были зафиксированы еще в сентябре. Некоторые европейские страны, включая Нидерланды и Бельгию, приостанавливают авиасообщение с Великобританией, в России пока дополнительных решений не принимали.

- В России зарегистрированы еще 28 948 случаев COVID-19. На Москву пришлись 7 263 новых случая. В Петербурге, по данным городского координационного совета, осталось 27 свободных коек, но в понедельник ожидается появление резерва. Комитет по здравоохранению города подчеркнул, что это неполные данные и на самом деле свободны почти 4% коек.

- Возбуждено уголовное дело об убийстве ученого в Петербурге. Тело биолога Александра Каганского было найдено в субботу во дворе дома, он выпал с 14-го этажа. Задержан подозреваемый - 45-летний мужчина, у которого ученый находился в гостях.

- Регистрация вакцины центра имени Чумакова перенесена на февраль. Гендиректор центра Айрат Ишмухаметов в интервью "Российской газете" объяснил перенос формированием производственной площадки. Он выразил мнение, что вакцинация постепенно станет добровольно-принудительной.

- Минздрав РФ допустил старт вакцинации пожилых от COVID со следующей недели. Завершаются клинические испытания вакцины для этой группы людей.

- "Мисс Беларусь-2008" вышла на свободу после 42 суток ареста. Ольга Хижинкова получила административное наказание за участие в протестах. Правозащитники насчитали 140 задержанных в ходе очередных акций в Белоруссии, минская полиция - около ста. Также задержан администратор телеграм-канала "Каратели Молодечно", публиковавший данные силовиков.

- Мощностей завода в Омске хватит только на половину планов по выпуску ракет "Ангара". Глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко заявил, что после модернизации "Полет" сможет выпускать по 4-6 ракет-носителей в год. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2019 года заявил, что с 2024 года в Омске планируется производить восемь тяжелых и две легких "Ангары" в год.