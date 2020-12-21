В Госдуме предложили снова запретить авиасообщение с Британией

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин призвал правительство снова прекратить авиасообщение с Великобританией, поскольку там распространяется новый, более контагиозный штамм коронавируса N501Y.

Он выразил опасение, что пока российский оперштаб медлит, "какой-нибудь очередной олигарх или чиновник средней руки, после испорченных ограничениями британских выходных, уже везет к нам порцию свежей Covid под названием N501Y". Ионин написал это в своем телеграм-канале и объяснил, что имеет в виду владельцев недвижимости в Великобритании. Он призвал последовать примеру стран Европы, которые оперативно и жестко оборвали сообщение с островом.

По мнению депутата, России в этой ситуации "точно нет смысла задумываться над вопросами комфорта узкой прослойки отечественных элит, когда реально маячит перспектива нового локдауна и новых смертей".

Великобритания входит в число 16 стран, с кем Россия с лета 2020 года снова возобновила авиасообщение.